أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 آذار / مارس 2023 08:30
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية لليوم الإثنين، وجاءت على النحو التالي:
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