الأهلي يعلن عن طلب هام قبل مواجهة الهلال السوداني

أعلن نادي الأهلي المصري، امس الأحد، تقدمه للمسؤولين لطلب الموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، خلال مباراته أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة ساخنة بين نادي الأهلي وضيفه الهلال، لحسم المتأهل إلى دور الثمانية في مسابقة التشامبيونزليغ الإفريقي، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من المسابقة يومي 31 مارس الجاري أو 1 أبريل المقبل.

وقال الأهلي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أرسل النادي خطابا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال والمحدد لها أحد يومي 3-31 أو 1-4 من عام 2023".

وأضاف النادي: "لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.. ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود".

وأكد "المارد الأحمر" في خطابه "تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية".

ويحتاج النادي الأهلي، إلى الفوز على الهلال السوداني بفارق هدف أو هدفين حال تسجيل الأخير، من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقع "المارد الأحمر" في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بفارق 3 عن النادي السوداني و4 عن المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: "وسائل إعلام"