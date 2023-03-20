وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي يعلن عن طلب هام قبل مواجهة الهلال السوداني وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أنشيلوتي يشكك في فوز برشلونة.. وتشافي: النقاش منتهٍ وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن وزوجته باعتداء للمستوطنين غرب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يفوز على الريال ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش ترتيبات تخصيص الأراضي للقطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ 35 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات ووزارة العمل يبحثان تعزيز التعاون المشترك
أخبار » الرياضة و الملاعب

بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يعلن عن طلب هام قبل مواجهة الهلال السوداني

20 آذار / مارس 2023 08:32

الأهلي يعلن عن طلب هام قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن عن طلب هام قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الأهلي المصري،  امس الأحد، تقدمه للمسؤولين لطلب الموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، خلال مباراته أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة ساخنة بين نادي الأهلي وضيفه الهلال، لحسم المتأهل إلى دور الثمانية في مسابقة التشامبيونزليغ الإفريقي، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من المسابقة يومي 31 مارس الجاري أو 1 أبريل المقبل.

وقال الأهلي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أرسل النادي خطابا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال والمحدد لها أحد يومي 3-31 أو 1-4 من عام 2023".

وأضاف النادي: "لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.. ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود".

وأكد "المارد الأحمر" في خطابه "تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية".

ويحتاج النادي الأهلي، إلى الفوز على الهلال السوداني بفارق هدف أو هدفين حال تسجيل الأخير، من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقع "المارد الأحمر" في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بفارق 3 عن النادي السوداني و4 عن المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: "وسائل إعلام"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟