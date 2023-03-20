أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة

غزة – وكالة الرأي:

سهلت طواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، صباح الإثنين، مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري قطاع غزة باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأفادت الهيئة بأن طواقمها عملت منذ سـاعات الصباح الأولى على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر، حسب هيئة المعابر، أن يغادر الفوج الحادي عشر والبالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث سيقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

ونبهت هيئة المعابر إلى أن العمل باتجاه الوصـول للمسافرين القادمين من الجانب المصري سيتواصـل خلال اليوم.