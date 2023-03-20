مستشفى الصداقة يؤكد على شراكة حقيقية لخدمة مرضى السرطان

غزة- وكالة الرأي

بحث د.صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني مع مؤسسة مريم والمستشفى العربي سبل التعاون المشترك، وذلك خلال لقائه بمدير مؤسسة مريم أ. محمد حامد، ومدير مستشفى الأهلي العربي د. سهيلة ترزي.

وأكد د. سكيك خلال اللقاء، على ضرورة مأسسة العمل الخيري لصالح مرضى السرطان وتوحيد جهود شركاء العمل من خلال جسم ناظم يضم مؤسسات العمل الخيري الخاص بمرضى السرطان في غزة.

وقدم د. سكيك شكره لمؤسسة مريم على مساندتها مرضى السرطان من خلال توفير بعض نواقص التي كان لها الأثر في التخفيف من معاناة المرضى التي قد تضر المستشفى الى تحويلهم جراء نقص الأدوية.

وأطلع مدير عام المستشفى رئيس مؤسسة "مريم" على مجمل الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى لمرضى السرطان، مستعرضاً اهم التحديات التي تواجه الطواقم الطبية والتي تحد من تقديم خدمة متكاملة أبرزها النقص الحاد في العلاج الكيماوي والعلاج الهرموني والبيولوجي، وعدم توفر العلاج الاشعاعي.

من جانبه أكد مدير مؤسسة مريم على السعي لبناء شراكة حقيقية بين مؤسسته ومستشفى الصداقة، مشيراً الى أن مؤسسة مريم تعرض خدماتها الداعمة لمرضى السرطان وتمنح المريض وعائلته الرعاية والدعم لتسهل طريق العلاج ومحاربة السرطان.

يشار الى أن مؤسسة مريم قامت ببناء العديد من المشاريع خصيصًا لدعم مرضى السرطان مادياً ومعنوياً، وتأمين العلاجات خارج التأمينات الصحية، إضافة الى المرافقة اليومية للمرضى الاطفال في المستشفيات.