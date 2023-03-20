مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في سلفيت

أعطب مستوطنون، اليوم الإثنين، إطارات مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية في مدينة سلفيت.
وقالت مصادر محلية إن مستوطنين تسللوا إلى المدينة فجرا، وأعطبوا إطارات 10 مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية من المدينة.
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20 آذار / مارس 2023 11:37
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