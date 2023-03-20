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مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في سلفيت

20 آذار / مارس 2023 11:37

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات

سلفيت – وكالة الرأي :

أعطب مستوطنون، اليوم الإثنين، إطارات مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية في مدينة سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين تسللوا إلى المدينة فجرا، وأعطبوا إطارات 10 مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية من المدينة.

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