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الأسرى يكثفون حالة التعبئة لخوض الاضراب

20 آذار / مارس 2023 11:40

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن الأسرى يكثفون حالة التعبئة، وهم على استعداد لخوض معركة (الحرّيّة أو الشّهادة)، مع اقتراب ساعة الصفر من معركة الإضراب عن الطعام.

ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أبناء شعبنا إلى المشاركة الفاعلة، غدا الثلاثاء، في الفعاليات الداعمة للأسرى في معركتهم المستمرة، ضد السّجان وإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقا للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، فإن الأسرى يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ(35) على التوالي، وستبقى هذه الخطوات ركيزة أساسية يستند إليها الأسرى قبل الإضراب ومع بدايته.

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