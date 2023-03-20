وزارة العمل تنظم لقاءً تدريبياً لفنيي ميكانيكا السيارات بوزارة الداخلية

غزة- وكالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل، لقاءً تدريبياً استهدف 30 فنياً من العاملين في ميكانيكا السيارات بدائرة الإمداد بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وقدم م. رائد أبو شهلا مدير دائرة التوعية والإرشاد بوزارة العمل شرحا مفصلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتطرق للإجراءات الخاصة بالعمال والخاصة ببيئة العمل، بهدف الحفاظ على سلامة العمال، وضمان عملهم في بيئة سليمة خالية من المخاطر.

وتناول اللقاء الحديث عن جوانب مختلفة في علوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل المخاطر المهنية، وآليات الحد من حوادث العمل في قطاع الميكانيكا وصيانة المركبات.