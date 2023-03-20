وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الأول للمجلس التأسيسي الشبابي المحلي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ يوماً ترفيهياً للأطفال النزلاء بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية عائلة أبو دقة تشكر بلدية بني سهيلا على خدماتها للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تؤكد على ضرورة تعزيز وعي الأسر بمفاهيم حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن الانتهاء من استلام المشاركات في مؤتمرها الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم لقاءً تدريبياً لفنيي ميكانيكا السيارات بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة الأوائل في برنامج "طموح" وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تعلن أسماء الفائزات بجائزة "إمرأة فلسطين" لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يفتتح مدرسة القائد الراحل عبد السلام صيام وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يكثفون حالة التعبئة لخوض الاضراب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تمهيداً لتشكيل المجلس الشبابي المحلي في البلدة

بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الأول للمجلس التأسيسي الشبابي المحلي

20 آذار / مارس 2023 12:23

بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الأول للمجلس التأسيسي الشبابي المحلي
بلدية عبسان الكبيرة تعقد اللقاء الأول للمجلس التأسيسي الشبابي المحلي

خانيونس- وكالة الرأي

عقدت بلدية عبسان الكبيرة اللقاء الأول للمجلس التأسيسي المحلي في البلدة وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

ويأتي ذلك ضمن نظام تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية في محافظة قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة.

وتحدث رئيس البلدية د. أنور ابو ظريفة عن دور الشباب في النهوض بواقع الشباب الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة شريحة الشباب.

وأضاف أ. رائد حميد مديردائرة البرامج الشبابية في وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة تأخذ على عاتقها تفعيل دور الشباب في صنع القرار في البلديات وتضمن لهم بيئة مناسبة لذلك.

فيما أفاد د. أحمد أبو إسماعيل مدير العلاقات العامة والاعلام، أن البلدية ستسخر الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه الجهود، في سبيل تحقيق مبادئ المشاركة المجتمعية والتخطيط التشاركي.

ومن جهته م. أنيس أبو حمد مسؤول ملف الشباب قال إن هذا المجلس مقرر تشكيله يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وهي إعادة الشباب للروح الإيجابية والمبادرة في تحسين ورفع جهود البلدية والمجتمع المحلي لخلق مستقبل أفضل.

والجدير بالذكر أن تشكيل المجلس الشبابي في بلدة عبسان يساهم في تعزيز دور الشباب في المجتمع بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبإشراف الهيئة العامة للشباب والثقافة، ويساهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المجتمعية المشتركة وضمان تحقيق المصلحة العامة.
يذكر أن البلدية فتحت باب الانتساب للمجلس من خلال نشر رابط الانتساب على مواقع التواصل الاجتماعي وتم قبول جميع الأعضاء حسب الشروط الموضوعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟