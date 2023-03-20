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الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

20 آذار / مارس 2023 12:54

الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة
الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

غزة - وكالة الرأي

توج فريق الجامعة الإسلامية ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة التي نظمها المجلس الأعلى للرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في صالة الشهيد سعد صايل، وتمكن نجوم فريق الجامعة الإسلامية من الفوز في النهائي على الكلية الجامعية بنتيجة 3/ صفر.

وحضر النهائي والتتويج من المجلس الأعلى ناظم جابر مدير وحدة الرياضة ومحمد حلس مدير وحدة المنشٱت، ومحمد أبو عيطة مدير دائرة التدريب والرياضة للجميع، وخالد الجرجاوي رئيس الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي.

الشوط الأول انتهى بتقدم الجامعة الإسلامية (22/25) وفي الشوط الثاني كادت الكلية الجامعية أن تتقدم بالنتيجة ولكن الإسلامية حسم الشوط لمصلحته (18/25) وكان الشوط الثالث مثيرا بين الفريقين لينتهي لصالح الإسلامية (22/25)، قاد المباراة تحكيميآ أسامة المقيد ورجب عبيد وسمير المقيد ورئيس لجنة الحكام جمال حسن.

يذكر أن دائرة التدريب والرياضة للجميع بالمجلس الأعلى نظمت البطولة من خلال طاقم الدائرة:" محمد أبو عيطة مدير الدائرة، وإياد الجيش، وأحمد الخطيب".

الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة 1a6a8d20-44fe-4b40-8acf-e9471c3a99b0
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الجامعة الإسلامية تتوج ببطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

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