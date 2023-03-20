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الحكم المحلي تختتم ورشة عمل في تطبيقات البرامج الحكومية

20 آذار / مارس 2023 01:50

الحكم المحلي تختتم ورشة عمل في تطبيقات البرامج الحكومية
الحكم المحلي تختتم ورشة عمل في تطبيقات البرامج الحكومية

غزة- وكالة الرأي

اختتمت الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية -دائرة التدريب والتطوير بالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الحكم المحلي، ورشة عمل بعنوان"تطبيقات البرامج الحكومية".

واستهدف التدريب موظفي الوزارة بكافة الإدارات، بهدف تحسين أداء الموظفين، مما يساهم برفع الاداء الكلي للوزارة بكفاءة وفاعلية بدرجة عالية، من خلال التعريف بتحديثات نظام الدخول الموحد، ونظام شؤون الموظفين القياسي، ونظام المعاملات الالكترونية.

وتسعى وزارة الحكم المحلي في كافة معاملاتها اعتماد الأنظمة المحوسبة لتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمة الافضل للمواطنين

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