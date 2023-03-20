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الزراعة تفتتح معرض "ربيع بلادي" للنباتات والزهور

20 آذار / مارس 2023 03:02

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

غزة - وكالة الرأي:

​افتتحت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، المعرض الزراعي "ربيع بلادي 2" للنباتات والزهور، بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.

وشارك بالمعرض، الذي أقيم على أرض الاجمعة الإسلامية بغزة، أكثر من أربعين مشتلاً زراعياً، وعدداً من المبادرات الزراعية والتنموية.

وحضر حفل الافتتاح كلاً من وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، ورئيس الجامعة الإسلامية د.ناصر فرحات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أيام، ويحتوي على أكثر من 200 صنف من النباتات والزهور وأشجار الزينة وغيرها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري أن وزراته عكفت على إقامة هذا المعرض بشكل دوري بالتزامن مع بدء فصل الربيع، إضافة لعرض المنتجات النباتية والأزهار والأشتال.

 وبيّن اليازوري، أن المعرض يأتي لإضفاء المنظر الجمالي والتعريف بالنباتات والأشتال والزهور التي يتم إنتاجها في فلسطين، إلى جانب ما تنتجه الوزارة من أشتال ونباتات حرجية ومثمرة يتم توزيع معظمها بشكل مجاني على المهتمين.

وأشاد بجهود الجامعة الإسلامية في إنجاح المعرض، وماتقدمه من خدمة علمية وعملية للطلبة والمختصين في مختلف المجالات.

بدوره ثمن رئيس الجامعة الإسلامية د. ناصر فرحات الجهود المبذولة لإنجاز معرض زهور بلادي بنسخته الثانية، مشيراً إلى أن المعرض فرصة لاطلاع الطلبة وكل فئات المجتمع على أنواع النباتات وفي القلب منها نباتات الزينة والزهور .

بدوره، أوضح مدير دائرة المشاتل بالوزارة م.شاهر الريفي، أن المعرض يضم زوايا عديدة لإبراز أعمال وأنشطة القطاع الخاص في إنتاج أصناف النباتات، إلى جانب الزاوية الرئيسية الخاصة بعرض إنتاج الوزارة من الأشتال المختلفة والتعريف بطرق العناية بالنباتات.

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