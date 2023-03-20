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اليازوري لـ "الرأي": معرض "ربيع بلادي" يضمّ 20 ألف نبتة زراعية

20 آذار / مارس 2023 03:40

وكيل وزارة الزراعة بغزة د. أيمن اليازوري
وكيل وزارة الزراعة بغزة د. أيمن اليازوري

غزةوكالة الرأي:

أكد وكيل وزارة الزراعة بغزة د. أيمن اليازوري، أن معرض "ربيع بلادي" للنباتات والزهور، يشكّل إضافة نوعية للهوية الفلسطينية الزراعية والوطنية، مشيرة إلى أن المعرض ضمّ 200 صنف من المزروعات والنباتات والأشجار المختلفة.

وقال اليازوري في حديث خاص لوكالة "الرأي": "20 ألف نبتة عرضت في المعرض الزراعي "ربيع بلادي"، وشارك فيه أكثر من 40 مؤسسة ومشتل وتعاونية وشركة زراعية".

وأضاف: "نوصل من خلال إقامة المعرض، رسالة حضارية عن الإنسان الفلسطيني المبدع، الذي لا زال متمسكاً بأرضه، ولا زال يغرسها حتى هذا اليوم ويقدم أجمل ما فيها من الزهور والنباتات والأشتال غراساً للأرض".

 

و​افتتحت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، المعرض الزراعي "ربيع بلادي 2" للنباتات والزهور، بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.

وشارك بالمعرض، الذي أقيم على أرض الجامعة الإسلامية بغزة، أكثر من أربعين مشتلاً زراعياً، وعدداً من المبادرات الزراعية والتنموية.

وحضر حفل الافتتاح كلاً من وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، ورئيس الجامعة الإسلامية د.ناصر فرحات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أيام، ويحتوي على أكثر من 200 صنف من النباتات والزهور وأشجار الزينة وغيرها.

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