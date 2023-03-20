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مزارعون لـ"الرأي": وزارة الزراعة لها بصمة في تطوير مشاريعنا

20 آذار / مارس 2023 03:52

جانب من المعرض
جانب من المعرض

غزةوكالة الرأي:

وجه مشاركون وأصحاب شركات ومشاريع زراعية، مشاركة في معرض "ربيع بلادي 2" للنباتات والزهور، الشكر لوزارة الزراعة على إقامتها المعرض، مشيدين بجهودها في تقديم التوجيهات والرعاية الزراعية لهم.

وقال م. نبيل عكيلة، أحد المشاركين في المعرض: "نعدّ أنفسنا جزء من الوزارة التي تقدم الإرشادات لنا، ونتمنى لوزارة الزراعة التقدم الدائم".

وأضاف عكيلة في حديث خاص لوكالة "الرأي": "نمو وتطور وزارة الزراعة هو تطور ونمو للمزارعين والشركات، والوزارة لها فضل كبير على المزارعين وأصحاب المشاتل".

أما م. أسيل بعلوشة، صاحبة أحد المشاريع الزراعية، فقد عبّرت عن فخرها في المشاركة في المعرض، قائلة: "هدفنا من خلال مشاركتنا في هذا المعرض زيادة وعي المواطن الفلسطيني في استدامة الزراعة وتعزيز المنتج الوطني الزراعي".

وذكرت بعلوشة في حديثها لوكالة "الرأي" أن مشروعها يوضح عملية التطعيم الجديدة للمنتجات الزراعية وتطورها في قطاع غزة، قائلة: "نحن قادرون على تطوير القطاع الزراعي ومنتجاته".

و​افتتحت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، المعرض الزراعي "ربيع بلادي 2" للنباتات والزهور، بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.

وشارك بالمعرض، الذي أقيم على أرض الجامعة الإسلامية بغزة، أكثر من أربعين مشتلاً زراعياً، وعدداً من المبادرات الزراعية والتنموية.

وحضر حفل الافتتاح كلاً من وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، ورئيس الجامعة الإسلامية د.ناصر فرحات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وأكد د. اليازوري، على أن معرض "ربيع بلادي" للنباتات والزهور، يشكّل إضافة نوعية للهوية الفلسطينية الزراعية والوطنية، مشيرة إلى أن المعرض ضمّ 200 صنف من المزروعات والنباتات والأشجار المختلفة.

وقال اليازوري في حديث خاص لوكالة "الرأي": "20 ألف نبتة عرضت في المعرض الزراعي "ربيع بلادي"، وشارك فيه أكثر من 40 مؤسسة ومشتل وتعاونية وشركة زراعية".

وأضاف: "نوصل من خلال إقامة المعرض، رسالة حضارية عن الإنسان الفلسطيني المبدع، الذي لا زال متمسكاً بأرضه، ولا زال يغرسها حتى هذا اليوم ويقدم أجمل ما فيها من الزهور والنباتات والأشتال غراساً للأرض".

من جهته، أوضح م. أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة أن معرض "ربيع بلادي" تقيمه الوزارة للعام الثاني تواليا بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بغزة، قائلاً: "المعرض يسلط الضوء على الأصناف التي لها قيمة معنوية ومرتبطة بزيادة وعي الجمهور، وتزيد من ارتباط الانسان بالأرض الفلسطينية وتعبر عن هويتنا".

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أيام، ويحتوي على أكثر من 200 صنف من النباتات والزهور وأشجار الزينة وغيرها.

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