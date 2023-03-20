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حماس: إغلاق الاحتلال بلدة حوارة محاولة يائسة لن ترهب شعبنا

20 آذار / مارس 2023 04:08

من إغلاق قوات الاحتلال الطريق المؤدي لحوارة
من إغلاق قوات الاحتلال الطريق المؤدي لحوارة

غزة-الرأي:

أكدت حركة "حماس" أن انتشار قوات الاحتلال بكثافة في بلدة حوّارة وإغلاقها لها وللمحال التجارية وتعطيلها لكل مناحي الحياة فيها، بعدما تعرّضت البلدة سابقاً لاعتداء المستوطنين وحرقهم بيوتها، هي جريمة جديدة ومحاولة صهيونية مكشوفة ويائسة لن تفلح في إرهاب شعبنا الفلسطيني البطل وشبابنا الثائر في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الممارسات العدوانية العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني، الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات.

وقال القانوع: "إن شعبنا سيستمر في ثورته ومقاومته المشروعة دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحتى تحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير".

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