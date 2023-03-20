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الاحتلال يعلن مقتل أحد مصابي عملية ديزنغوف متأثرًا بجراحه

20 آذار / مارس 2023 04:29

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أعلنت مصادر عبرية، يوم الإثنين، مقتل أحد مصابي عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع ديزنغوف في تل أبيب المحتلة قبل 11 يومًا؛ متأثرًا بجراحه.

وذكر موقع “والا” العبري، أن المصاب “أوري اشكر” فارق الحياة اليوم بعد إصابته البليغة في العملية التي جُرح فيها ثلاثة إسرائيليين.

وقال الموقع إن القتيل كان أصيب برصاصة في الرأس خلال العملية، بينما أصيب إسرائيلي آخر بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسطة.

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل في 9 مارس/ آذار الماضي، أصيب خلاها 5 مستوطنين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

والخواجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، استشهد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، أدت لإصابة خمسة مستوطنين منهم اثنين بحالة الخطر.

ويبلغ الشهيد الخواجا من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت ب4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تنفيذ المجاهد القسامي الشهيد المعتز بالله الخواجا من بلدة نعلين في رام الله، عدة عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قبل عمليته الأخيرة في شارع “ديزنغوف” وسط تل أبيب يوم الخميس الماضي.

وفي تقرير خاص بالشهيد “الخواجا”، نشره موقع “القسام” الرسمي، اليوم السبت، قالت الكتائب إن القسامي المعتز بالله نفذ عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال المتمركزين قرب جدار الفصل العنصري على تخوم بلدته نعلين غرب رام الله.

وإلى جانب عمليات إطلاق النار شارك الخواجا في إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة على أهداف للاحتلال، واعتقل نحو أربع سنوات في سجون الاحتلال كان آخرها 22 شهرًا، وأفرج عنه عام 2020.

والمعتز بالله هو نجل الشيخ المجاهد صلاح الخواجا (51 عامًا)، من قيادات حركة حماس في الضفة، الذي اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وتعرض للملاحقة والمطاردة لسنوات.

 

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