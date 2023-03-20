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التي تنكر فيها لوجود شعبنا الفلسطيني

حماس تدين تصريحات وزير مالية الاحتلال "سموتريتش"

20 آذار / مارس 2023 06:03

غزة-الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي وزير المالية الصهيوني سموتريتش والتي تنكّر فيها لوجود الشعب الفلسطيني ولحقّه في أرضه التي عاش فيها آلاف السنين، مؤكدة أنها تكشف فاشية الاحتلال وعقليته العنصرية وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إن تصريحات الوزير الإرهابي سموتريتش تكشف بوضوح السياسات العنصرية والفاشية التي قام عليها الكيان المحتل منذ نشأته عبر تنفيذه لأبشع المخططات الاستعمارية الكولونيالية ضد شعبنا الفلسطيني من خلال الطرد والتهجير القسري، والاستيطان الإحلالي، ومحاولة تغيير معالم الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأوضحت أن تلك التصريحات تعكس السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الصهيونية، مطالبةً المجتمع الدولي وبالأخص فرنسا، التي أطلق منها تصريحاته العنصرية، باتخاذ موقفٍ حازمٍ وصارم ضد الاحتلال الصهيوني، وضد هذا المجرم والذي سبق أن دعا لمسح بلدة حوارة الفلسطينية عن وجه الأرض.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاحتلال ولملاحقة زمرة المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الدولية، ولدعم حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير كحق طبيعي وقانوني. 

ودعت الدول العربية الشقيقة التي طبّعت علاقاتها السياسية مع هذا الكيان الغاصب إلى قطع تلك العلاقات انتصاراً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وحفاظاً على التاريخ والقواسم المشتركة التي تربط الشعوب العربية بالشعب الفلسطيني وبالقدس وبالمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى.

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