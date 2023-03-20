العاروري يدعو شعبنا للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال ومستوطنيه

وكالات-الرأي:

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري كل مَن يمتلك السلاح للدفاع عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأسراه، والتصدي لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.

وقال العاروري خلال حفل إشهار كتاب "مهندس المسافة صفر" الذي يروي سيرة الشهيد عماد عقل بغزة، اليوم الإثنين: "لا خير في بندقية لا تدافع عن شعبنا ولا تتصدى للمعتدين، كل سلاح يجب أن يساهم في المعركة".

وأضاف: "أدعو شباب شعبنا لأن يمتشقوا سلاحهم في مواجهة العدو الصهيوني المجرم، مثل عماد عقل الذي نفذ عملياته بالسكين ثم بالمسدس ثم بالكارلو كما نفذت عمليات حوارة".

وتابع العاروري: "عماد حين استلم أول بندقية أم 16 قاتل بها جنود الاحتلال بالخليل، وعاد إلى غزة بها، واحتفى بها كأنها عروس وأدى بها حقها، وجندل بها العديد من مجرمي الكيان".

وأشار العاروري إلى أن الشهيد عماد عقل قدم درسا للشباب، مردفا: أدعوهم إلى أن يهبوا للدفاع عن شعبهم ومقدساتهم، ونثق بأن شعبنا لن يقبل بالتنازل عن حقه وواجبه بالمقاومة.