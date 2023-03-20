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حوله لثكنة عسكرية

الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر شمال طولكرم

20 آذار / مارس 2023 06:14

الاحتلال يستولي على منزل ارشيف
الاحتلال يستولي على منزل ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 استولت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، على منزل الأسير المحرر "إبراهيم أحمد أبو العز" في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو العز، وأبلغته بقرار الاستيلاء على الطابقين الثاني والثالث من منزله الذي يسكنهما ولداه الأسيران محمد وعبد الباسط مع أسرتيهما، وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية حتى إشعار آخر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم نجلي أبو العز محمد وعبد الباسط، بعد احتجاز عائلته وإخضاعها للاستجواب.

ويشار إلى أن المحرر أبو العز أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.

وقد كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة وفي محيط منازل المواطنين.

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