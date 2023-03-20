الاحتلال يعتقل شابًا شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شابا على الحاجز المقام عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وقال الناشط ضد الاستيطان في القرية بلال التميمي: "إن جيش الاحتلال أوقف شابا وقام بتكبيله واعتقاله، دون معرفة هويته".
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20 آذار / مارس 2023 06:29
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شابا على الحاجز المقام عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وقال الناشط ضد الاستيطان في القرية بلال التميمي: "إن جيش الاحتلال أوقف شابا وقام بتكبيله واعتقاله، دون معرفة هويته".
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