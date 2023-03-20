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الاحتلال يعتقل شابًا شمال غرب رام الله

20 آذار / مارس 2023 06:29

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شابا على الحاجز المقام عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وقال الناشط ضد الاستيطان في القرية بلال التميمي: "إن جيش الاحتلال أوقف شابا وقام بتكبيله واعتقاله، دون معرفة هويته".

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