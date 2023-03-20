الأردن غاضبةً من (إسرائيل) بسبب خارطة!

عمّان - وكالة الرأي:

أثارت الخارطة المنصوبة على منصة ألقى وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في فرنسا، غضبا أردنيا، بعد إظهار أن خارطة “إسرائيل” تضم الأردن وفلسطين بالكامل، وأجزاء من سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين المحتلة “فيما يمثل تصرفاً تحريضيًّا أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وقال المجالي: إن الوزارة “تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية موقفًا صريحًا وواضحًا إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية”.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

وشدد على أنَّ تصرفات وتصريحات “هذا الشخص المتطرف الحاقد، لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي”.

وكان المتطرف سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، قال خلال زيارة لفرنسا، “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره الـ100 سنة”.

وتابع في تصريحاته التحريضية: “جدي الذي كان في القدس من الجيل الثالث عشر هو الفلسطيني الحقيقي. وجدتي التي ولدت في تولا منذ أكثر من 100 عام لعائلة من الرواد، فلسطينية”.

وأضاف: “لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين”، على حد زعمه.