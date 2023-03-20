الاحتلال يعتقل 5 أمهات في سجونه من بين (29) أسيرة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير صدر عنه عشية يوم الأم، أنّ الاحتلال، يواصل اعتقال (5) أمّهات، وهنّ من بين (29) أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون".

وذكر النادي، أن إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان.

والأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، فدوى حماده، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكامًا بالسّجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة وأماني الحشيم اللتين تقضيان حُكماً بالسّجن لمدة عشر سنوات.