مقتل فتاة خلال شجار عائلي جنوب جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

لقيت فتاة مصرعها، مساء اليوم الإثنين، إثر إصابتها بعيار ناري في الخاصرة خلال شجار عائلي جنوب جنين.

وبحسب شرطة جنين، فإن الفتاة (17عاماً) أصيبت خلال شجار عائلي وقع ببلدة سيريس، وانتشرت لأجهزة الأمنية في البلدة وفتحت تحقيقًا بالحادث.