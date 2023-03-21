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هاتف مميز بسعر منافس تطلقه سامسونغ قريبا

21 آذار / مارس 2023 08:15

هاتف مميز بسعر منافس تطلقه سامسونغ قريبا
هاتف مميز بسعر منافس تطلقه سامسونغ قريبا

تستعد سامسونغ قبل نهاية مارس الجاري لإطلاق هاتف مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة ، سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ قد تكشف عن هاتف Galaxy F14 في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحصل هذا الهاتف على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار.

وجاءت شاشة الجهاز من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسج لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit

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