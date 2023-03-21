4 أنواع للخبز يمكنك تناولها للحفاظ على وزنك فى شهر رمضان

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، والذى يعد فرصة ذهبية للراغبين في إنقاص الوزن، ويمكن إنجاح خطتك بسهولة عن طريق تناول سعرات حرارية أقل ، كما يمكن تناول الكربوهيدرات، وإليك أفضل أنواع الخبز يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو السحور في شهر رمضان لحرق دهون البطن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -الخبز والحبوب الكاملة:

تحتوي معظم أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على نسبة عالية من السعرات الحرارية لأنها كثيفة جدًا ، فهو شهي وغني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، مع 60 سعرة حرارية فقط لكل شريحة ، لا يمكنك أن تخطئ في خطهم من شرائح الخبز الرقيقة.

2 -خبز منخفض الكربوهيدرات:

إذا كنت قلقًا بشأن نسبة السكر في الدم لديك ، فقد يكون أي خبز طعامًا مثيرًا للجدل للتنقل فيه، خبز منخفض الكربوهيدرات يكون مذاقه جيدًا ولن يفسد السكريات في الدم ، شريحة واحدة من خبز تحتوي على 40 سعرة حرارية وتحتوي على 7 جرامات من الألياف.

3- خبز القمح الأبيض:

على الرغم من أنه يبدو وكأنه خبز أبيض مكرر ، إلا أن القمح الأبيض هو في الواقع نوع من الحبوب الكاملة، يتم طحنها بشكل مختلف عن الحبوب الكاملة التقليدية ، والمنتج النهائي أخف بكثير من القمح التقليدي وبالتالي ، يبدو أنه يشبه الخبز الأبيض، يوفر ثلاثة جرامات من الألياف في كل شريحة .

4 - خبز منزوع الجلوتين:

نمط الحياة الخالي من الجلوتين مخصص لأولئك الذين تم تشخيصهم بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين الكبيرة، في الواقع ، العديد من البدائل الخالية من الجلوتين تحتوي على نسبة أعلى من الدقيق المكرر وأقل في الألياف.