"هنية": تصريحات "سموتريش" خطيرة وتستوجب إدارة حوار مع الأردن

الدوحة - وكالة الرأي:

وصف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التصريحات التي أدلى بها ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني بأنها "شديدة الخطورة".

وقال هنية، في تصريح صحفي، وصل "وكالة الرأي": "هذه التصريحات تعبير عن رغبة في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتنذر بتكرار المجازر التي وقعت عام 48".

وأضاف: "إن ما قاله الوزير الصهيوني من توجهات بحق الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين".

وأكد هنية على أن ذلك "يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة".

ودعا رئيس حركة حماس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس الأحد في باريس، خريطة لـ”إسرائيل” تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال من العاصمة الفرنسية باريس، في حفل تأبين خاص، لناشط الليكود اليميني المتطرف، وعضو مجلس إدارة الوكالة اليهودية جاك كوبفر: “لا يوجد شيء مثل الفلسطينيين، لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل”.

وزعم سموتريتش أن “الشعب الفلسطيني مجرد اختراع عمره أقل من 100 عام”، معتبرًا أن نظرة وفكرة (كويفر) “حقيقة”، مضيفًا: “هذه الحقيقة.. ويجب أن لا ننصاع إلى الأكاذيب وتحريفات التاريخ”.