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لأول مرة في التاريخ..

تسريب القميص الجديد لريال مدريد بشعار جديد

21 آذار / مارس 2023 08:43

تسريب القميص الجديد لريال مدريد بشعار جديد
تسريب القميص الجديد لريال مدريد بشعار جديد

كشف موقع Footy Headlines المتخصص في التطورات المتعلقة بالأطقم، عن الزي الذي يعتقد أنه سيكون الأساسي لنادي ريال مدريد في الموسم الجديد 2023-2024.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت ليصبح التصميم النهائي رسميا، ولكن قامت شركة "أديداس" بإنجاز ما نسبته 90% من قميص الملكي في الموسم المقبل.

وأظهر التسريب أن على ظهر القميص سيظهر لأول مرة في تاريخ النادي شعار الملكي، حيث كتب في الخلف على ياقة القميص: "هلا مدريد".

ويتميز قميص ريال مدريد الأساسي في الموسم المقبل بتصميم حديث وبسيط، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو مسار الألوان، حيث يتم الجمع بين الأبيض والأسود الداكن، والبرتقالي المائل إلى الذهبي.

وتميز القميص الجديد للنادي الملكي بثلاثة ألوان، الأبيض الكامل للقميص وخطوط زرقاء وصفراء على الكم وجانبي وأسفل القميص.

وما يميز قميص المرينغي أن اللون البرتقالي الذهبي ليس أصفر نقيا ولا ذهبيا معدنيا ولكن في مكان ما بينهما، كما أن الأزرق الداكن يميل إلى حد ما إلى اللون الأسود.

وتظهر الشرائط الذهبية على الأكمام بشكل مميز، ما يذكر جماهير المرينغي بقميص النادي الملكي في موسم 2011-2012، ودوري جوزيه مورينيو الذي حصد فيها اللوس بلانكوس 100 نقطة وكان كريستيانو رونالدو هدافا فيه بـ46 هدفا.

المصدر: 365scores

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