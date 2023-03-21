وزارة الأسرى: قادة الحركة الأسيرة يتقدمون معركة إضراب "الحرية أو الشهادة"

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن قيادة لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المشكلة من جميع الفصائل على رأس قائمة الأسرى الذين سيخوضون إضراب "الحرية أو الشهادة".

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "وكالة الرأي" أن استعدادات مكثفة وحالة تعبئة غير مسبوقة تجري داخل السجون قبيل ساعات من بدء الأسرى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام (الحرية أو الشهادة)، المقررة بعد غدٍ الخميس.

وأضاف: "هذه المعركة مختلفة تمامًا عن غيرها، فالأسرى تجاوزوا فيها المطالب الحياتية والمعيشية وأصبح هدفهم ومطلبهم الوحيد هو الحرية فقط ودون ذلك أرواحهم ودماؤهم"

وتابعت: "دخول قيادات من الحركة الوطنية الأسيرة لهذه المعركة يؤكد على جدية الأسرى وتنفيذ خطواتهم على قاعدة الوحدة والتلاحم، وعلى قلب رجل واحد، وهو ما سيعطي هذه المعركة شراسة أكبر ومشاركة أوسع من قبل الأسرى على صعيد الأعداد".

ومن المقرر أن تسلم لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، رسالة لإدارة السّجون، تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة التي تمثل كافة الفصائل.

جاء ذلك في أعقاب فشل جلسات الحوار مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية، طوال الساعات والأيام الماضية، ومن المتوقع أن يصدر في الساعات القادمة بيانًا عن اللجنة الطوارئ العليا، توضح فيه التفاصيل.

ويواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لليوم الـ36 تواليا؛ لمواجهة سياسات المتطرف “بن غفير”، والإجراءات القمعية بحقهم.

وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال، أمس الأحد، وصاياهم قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام “بركان الحرية أو الشهادة”.

وأكد الأسرى في وصيتهم الجماعية الصوتية، أنهم يقفون على أعتاب المواجهة الفارقة، وقالوا: “حررونا ونحن أحياء قبل أن تحررونا إلى ثلاجات الموتى”.

ودعوا الشعب الفلسطيني إلى عدم تركهم وحدهم في ساحات المعركة مع المحتل، داعين إلى الوثوق بأنهم سيظلون مشاريع شهادة حتى كسر القيد، وقالوا: “لا تتركونا لوحدنا أمام سهام الغزاة.. لن يرحمكم التاريخ، وإنها لثورة حتى النصر”.

وجدد الأسرى دعوتهم لكل قوى الشعب الفلسطيني في المؤسسة الرسمية، والمؤسسات الشعبية، والفعاليات الجماهيرية، وكل الفصائل والأحزاب، للاستمرار بدعمها وتعزيز هذا الدعم مع دخولهم في الإضراب.

وشرع الأسرى في 14 ١شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن نفحة، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها “ابن غفير”.