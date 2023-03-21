أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.67 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:17 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.93 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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21 آذار / مارس 2023 09:06
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