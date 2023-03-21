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"الدفاع المدني" نفذ 47 مهمة خلال المنخفض الجوي الأخير

21 آذار / مارس 2023 09:14

طواقم الدفاع المدني
طواقم الدفاع المدني

غزة - وكالة الرأي :

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ بدء المنخفض الجوي أول أمس الأحد حتى ظهر يوم الإثنين 47 مهمة مختلفة.

وذكرت وحدة العلاقات العامة والإعلام التابعة لمديرية الدفاع المدني في تقرير لها، أن طواقم الإنقاذ نفذت 15 مهمة شفط مياه من منازل ومصارف مغلقة، وأخلت ثلاثة مواطنين من منزلهم، وسحبت سيارتين تعطلتا وسط تجمع لمياه الأمطار.

كما ونفذت الطواقم مهمتي تطاير ألواح معدنية عن أسطح منازل وهبوط في التربة، ومهمتي إنقاذ حياة حيوانات.

بدورها، تعاملت طواقم الإسعاف مع 16 مهمة في حوادث متنوعة ناتجة عن آثار المنخفض الجوي، وسيطرت طواقم الإطفاء على 7 حرائق حدثت خلال هذا المنخفض.

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