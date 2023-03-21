شباب البريج يعتلي مركز الوصافة بعبوره خدمات رفح

اعتلى نادي شباب البريج مركز الوصافة، خلف حامل اللقب خدمات البريج، بفوزه الثمين على غريمه خدمات رفح بفارق نقطة، بنتيجة 69-68، في مباراة قوية ومثيرة على صالة الشهيد أبو يوسف النجار بخانيونس، في ختام الدور الثاني لمنافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العامّ الممتاز برعاية جوّال للموسم 2022-2023 لكرة السلة لأندية قطاع غزة.

ورفع شباب البريج رصيده للنقطة 13 في المركز الثاني، خلف المتصدر خدمات البريج بنتيجة 14 نقطة، وتراجع خدمات رفح إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة. اتسمت المباراة بالقوة والندية والإثارة وبحث الفريقان عن مركز متقدم على سلم الترتيب، وتقاسما حسم نتائج أرباع المباراة لصالحه، بدأ اللقاء بتفوق كبير لشباب البريج في الدفاع والهجوم، وتمكن من حرمان خدمات رفح من تسجيل أكثر من نقطتين بعد مرور 3 دقائق، بينما سجل الشباب 10 نقاط، سجل للشباب عبد العزيز ماهر مصلح 6 نقاط، و5 نقاط لعبد العزيز جابر مصلح، و4 نقاط من أسامة موسى وخالد الصعيدي، ولرفح أحمد صلاح 7 نقاط، وكذلك أحمد عبد الرحمن وعلي أبو حربة، لينتهي الربع لشباب البريج 22-19.

ودان الربع الثاني لصالح الشباب رغم ان رفح برز بمعنويات مختلفة، واعتمد على توغلات أحمد عبد الرحمن، وتسجيله 9 نقاط، ونقطاين لمحمود أبو شعر وأحمد صلاح ومحمد الهمص، وللشباب أسامة موسى 5 نقاط وعبد العزيز جابر 8 نقاط، وثلاثية سجلها الصعيدي، ونقطتان للعمصي، لينتهي الربع 19-15.

وفي الربع الثالث وسع الشباب الفارق إلى 10 نقاط، وبرز خالد الصعيدي بتسجيله 8 نقاط، و5 نقاط عزيز جابر، ورد رفح عبر أبو شعر 7 نقاط، و7 نقاط عبد الرحمن، لينتهي الربع 18-17 لرفح.

وبرزت الإثارة ذروتها في الربع الأخير، وقلص رفح بالضغط على لاعبي البريج، فسجل عبد الرحمن 8 نقاط، و3 نقاط أبو شعر، ونقطتان عبر الحمايدة، وسجل للبريج عزيز جابر 6 نقاط، و3 نقاط لموسى، والصعيدي، وبقي الشباب متقدماً بنقطة واحدة للشباب قبل نهاية الربع بدقيقة و16 ثانية، وبرعوا في الرميات الحرة نتيجة ارتكاب لاعبي رفح الأخطاء الشخصية وتسرعهم، ليفوز الشباب 16-11، وإجمالياً 69-68.

حكم اللقاء: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، أحمد القاضي للساحة، مسجل جاد أغا، ميقاتي مباراة محمد العالول، ميقاتي 24 ثانية دولي أحمد زعرب.

مباريات المربع الذهبيّ

في المربع الذهبي، يواجه خدمات البريج الأول، منافسه خدمات رفح الرابع، فيما سيواجه شباب البريج الثاني، منافسه جمعية الشبان الثالث الأربعاء المقبل عند الساعة الرابعة والسادسة مساءَ.