هارون: الأم الفلسطينية تصنع المجد في مواجهتها الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

أبرقت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة بغزة، بالتهنئة للأم الفلسطينية في كل ربوع فلسطين، في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة وفي المنافي والشتات، بمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 آذار من كل عام.

وقالت هارون في برقية التهنئة التي وصلت "وكالة الرأي"، اليوم الثلاثاء: "نهنئ الأم في العمقين العربي والإسلامي ولدى الشعوب الحرة في العالم".

وأضافت: "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الأم، فإن الأم الفلسطينية مازالت تصنع مجد هذا الوطن وتميز هذا الشعب، وما زالت تقدم الكثير كرمز من رموز النضال والكفاح والمقاومة على كل الأصعدة وفي كل المجالات الهامة تناطح السماء وتصنع الشموخ".

وتابعت: "هذا اليوم فرصة للتعبير والامتنان والشكر للأم وللمرأة الفلسطينية بشكل عام، تقديراً وأجلالاً لدورها العظيم، وهي تصبر وتصابر وترضى وتثابر وتبقي مرفوعة الرأس عزيزة كريمة، تبقي مداداً ودماءً وقولاً وفعلاً تجسد الرسالة الخالدة في أبهي صورة".

وأردفت بالقول: "إن الرسالة الخالدة للعظيمات في الصفوف الأولى في مواجهة الاحتلال في نابلس وجنين وعلى أبواب القدس والمسجد الابراهيمي، إنها رسالة تقول لنا "هونوا عليكم فنحن بالفعل موجودين خلف ثوابتنا وحقنا".

ونوهت هارون إلى أن خير دليل على عظمة الأم الفلسطينية، ما تُوجت به بالأمس، الأم الصابرة "هدى النابلسي" والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، بجائزة امرأة فلسطين للعام 2023، وذلك لما أحدثته من أثر واضح في مسيرة تضحية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، كما باقي أمهات وزوجات وشقيقات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى والمناضلين.