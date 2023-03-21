الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدة بيت أمر بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار

الخليل - وكالة الرأي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 شبان فلسطينيين من بلدة بيت أمر بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار على مستوطنة كرميه تسور المقامة على أراضي مدينة الخليل في 23 شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات جيشه و"الشاباك" تمكنت من اعتقال 3 فلسطينيين من بلدة بيت أمر أطلقوا النار على مستوطنة كرميه تسور في 23 يناير.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أنه أصيب مواطناً فلسطينيا برصاص الاحتلال في قلقيلية.

ولفتت المصادر إلى أنه أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، أثناء مروره قرب المدخل الشرقي من مدينة قلقيلية.

وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطن أحمد ناجي ابو عامر في الثلاثينات من عمره من مدينة قلقيلية.

وأوضحت أنه تم إطلاق النار حينما كان يستقل دراجته النارية، ما أدى الى وقوعه، واعتقاله على الفور.