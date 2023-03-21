وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية والأشغال تُنظمان احتفالية لتخريج منتسبي برنامج إدارة الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية الشركات الفلسطينية تؤكد على توفر المواد الغذائية وبأسعار منافسة وكالة الرأي الفلسطينية دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم وكالة الرأي الفلسطينية قيّمت مراحلها.. الأوقاف تكرّم لجان مسابقة التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المرورية تتفقد إنشاء جسر القرارة وكالة الرأي الفلسطينية الديوان يعلن ساعات دوام الموظفين خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة توقع على ميثاق إضراب "الحرية أو الشهادة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تجري جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من ذوي شهداء 2014
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدة بيت أمر بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار

21 آذار / مارس 2023 07:37

أرشيف
أرشيف

الخليل - وكالة الرأي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 شبان فلسطينيين من بلدة بيت أمر بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار على مستوطنة كرميه تسور المقامة على أراضي مدينة الخليل في 23 شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات جيشه و"الشاباك" تمكنت من اعتقال 3 فلسطينيين من بلدة بيت أمر أطلقوا النار على مستوطنة كرميه تسور في 23 يناير.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أنه أصيب مواطناً فلسطينيا برصاص الاحتلال في قلقيلية.

ولفتت المصادر إلى أنه أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، أثناء مروره قرب المدخل الشرقي من مدينة قلقيلية.

وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطن أحمد ناجي ابو عامر في الثلاثينات من عمره من مدينة قلقيلية.

وأوضحت أنه تم إطلاق النار حينما كان يستقل دراجته النارية، ما أدى الى وقوعه، واعتقاله على الفور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟