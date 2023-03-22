حريق نوتردام يكشف مفاجأة كبيرة مخبأة في هندسته المعمارية!

على الرغم من كل الأضرار التي أحدثها حريق نوتردام عام 2019، أتاح الحريق لعلماء الآثار في باريس فرصة فريدة للنظر في تاريخ هذا المعلم التاريخي.

ويتم الآن انتقاء أجزاء من الكاتدرائية الشهيرة التي تم إخفاؤها لعدة قرون وإعادة تجميعها معا، ما يوفر نافذة على الابتكارات المعمارية التي جعلت من هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 32 مترا (105 قدم) أطول كاتدرائية في عصرها.

واتضح أن هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى الحديد الذي يمر عبر عروق الهيكل المهيب.

وقد اكتشف علماء الآثار آلاف المواد المعدنية الأساسية في أجزاء مختلفة من الكاتدرائية، يعود بعضها إلى أوائل ستينيات القرن الحادي عشر.

وتشير النتائج إلى أن الاستخدام المكثف للحديد في البناء ليس حديثا كما افترض الخبراء سابقا. فقد كان بناة العصور الوسطى الذين يعملون في نوتردام يستخدمون هذه التقنية المعمارية قبل وقت طويل من بدء أعمال الترميم في القرن التاسع عشر.

وخلص علماء الآثار العاملون في باريس إلى أن "نوتردام هي الآن بلا شك أول كاتدرائية قوطية معروفة حيث تم استخدام الحديد على نطاق واسع لربط الحجارة كمواد بناء مناسبة".

ويقدر الفريق أن التركيبات الحديدية التي عُثر عليها في نوتردام صُممت قبل ما يصل إلى عقدين من الزمن قبل بناء كاتدرائية سواسون الفرنسية وقبل أربعة عقود من إنشاء كاتدرائية بورج. حتى الآن، كان كلا المبنيين القوطيين يعتبران من الأمثلة الأولى للبناء الحديدي النظامي.

وكان المهندس المعماري الذي كان مسؤولا في البداية عن بناء نوتردام متقدما على اللعبة.

ويبدو أنه استخدم تجهيزات حديدية بحرية لربط الأحجار ببعضها البعض. وتم العثور على هذه المواد الأساسية الصلبة على أرضية منابر الكاتدرائية ومنحنيات أقواسها العديدة.

وكتب الباحثون: "يجب تفسير هذه الشبكة المعدنية، التي تم تركيبها خلال مراحل البناء الأولى، على أنها التعزيز المبتكر للأضلاع المتقاطعة لذروة الإسعاف الخارجي على ارتفاع 11 مترا تقريبا، والتي يجب صيانتها دون أي دعم داخلي. وفي حين أن المباني الأخرى كانت تستخدم قضبان ربط خشبية ممتدة بين الأقواس، فقد قام أول مصمم رئيسي باختيار نظام جريء باستخدام مادة أكثر متانة يمكن إخفاؤها بسهولة".

ومن الواضح أن التعزيزات الذكية نجحت ويبدو أن المهندسين المعماريين في المستقبل قد حاكوها، حتى القرن الثالث عشر، حيث تم إجراء الإضافات والتحسينات على الكاتدرائية.

وكشفت أجهزة الكشف عن المعادن، على سبيل المثال، عن مئات من الدبابيس المعدنية المستخدمة في نوتردام، وعلى الرغم من عدم إمكانية تأريخها بشكل صحيح، إلا أنها تبدو مختلفة عن المواد الأساسية الموجودة على الأرض. ويشك الخبراء في أنها كانت من عمل مهندس معماري لاحق، ربما تم تعيينه، وفقا للوثائق التاريخية، بين 1170 و1190 م.

ومن المرجح أن هذا المهندس المعماري الثاني تبنى التقنية الأساسية من سيد البناء قبله. وربما نقل هذه المعرفة إلى المسؤول التالي.

ويعود تاريخ صف من المواد الأساسية في الجزء العلوي من الجدران الجانبية للمبنى إلى أوائل القرن الثالث عشر على أبعد تقدير، ما يشير إلى أن الهياكل قد تم تشييدها بعد وضع إطار المبنى بالفعل.

وكتب علماء الآثار: "هذا الاستمرارية في التقنيات، من المستوى الأدنى من المدرجات، إلى قمة المبنى، وربما تشمل ثلاثة بنائين على الأقل على مدى 50 عاما، أمر مذهل في نوتردام. قرر بناؤه الرئيسيون استخدام أشكال معروفة منذ العصور القديمة، مثل هذه المواد الأساسية على سبيل المثال مستخدمة على نطاق واسع في الكولوسيوم في روما، في تطبيق جديد لخدمة هندسة معمارية مبتكرة".

وفي القرن التاسع عشر، بدأت العديد من حملات الترميم في كاتدرائية نوتردام، وشملت هذه الحملات أيضا سلاسل حديدية وقضبان ربط.

وبشكل تقليدي، افترض الخبراء أن تجهيزات الحديد لم تستخدم إلا خلال هذه الترقيات الأكثر حداثة.

ولكن يبدو أن أحدث ترميم لكاتدرائية نوتردام قد "ألقى ضوءا جديدا على بدايات البناء القوطي، ما أدى إلى فهم أفضل لتفكير البنائين الرئيسيين".

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن التحليل الكيميائي للسلع الأساسية في العصور الوسطى يشير إلى أنها جاءت من عدة مصادر مختلفة.

ومن المحتمل أنه كان هناك في القرن الثاني عشر سوق مزدهر للحديد الجديد والمعاد تدويره في المدينة الرئيسية في العصور الوسطى. في الواقع، تشير الوثائق التاريخية إلى أن الواردات من الحديد تم فرض ضرائب عليها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر.

ومع استمرار أعمال الإصلاح في نوتردام، يأمل الباحثون في معرفة المزيد عن بناة العصور الوسطى الرائعة هذه وكيف قاموا مرة واحدة بتوريد موادهم ووضعها معا طوال تلك القرون الماضية.

نُشرت الدراسة في PLOS One.

المصدر: ساينس ألرت