الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 28 مواطنا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة أمر اربعة شبان، وهم: محمد ابراهيم عودة صبارنة (30 عاما)، وأسامة محمد محمود صبارنة (22 عاما)، ومحمد خليل محمد العلامي (21 عاما)، ومحمد محمود عودة صبارنة (21 عاما)، والشاب أنس شديد من بلدة دورا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: مازن محمد زواهرة (27عاما) من بلدة الدوحة، وموسى الشيخ من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين آخرين في منطقة "عقبة حسنة" على مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، بعد ايقاف مركبتهم واحتجازهم، دون التمكن من معرفة هويتهم.

ومن جنين، اعتقل جيش الاحتلال كلاً من: أحمد محمود أبو بكر، وينال كامل أبو شملة، وأسامة ماهر قبها، وسيف الدين عدنان زيد الكيلاني، بعد اقتحامها لبلدة يعبد.

ومن أريحا، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين وهم: ليث إسماعيل صقر أبو داهوك (19 عاما)، ومحمد خالد أبو ناموس (24 عاما)، ويوسف عبد الله عودة الخطيب (19 عاما) وثلاثتهم من مخيم عقبة جبر، وعبد طارق عكيلة (20 عاما) من مخيم عين السلطان.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال الشاب أيهم الشاعر من بلدة الطور، ومالك العجلوني من العيزرية، وقصي إبراهيم من عناتا، ويوسف زاهدة من سلوان.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز الدين وعمر عبد الحق من منطقة المخفية بالمدينة، وقسام نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة من مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال الشابين محمد صادق مبارك (21 عاما) ومحمد عاهد، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في قرية أبو فلاح.