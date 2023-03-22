البطلان الصداقة وخدمات جباليا يتأهلان لنصف نهائي

تأهل البطلان ناديا الصداقة- حامل اللقب وبطل كأس السوبر، وغريمه التقليدي خدمات جباليا، وصيف البطل وبطل كاس شهاء جنين إلى نصف نهائي كأس الدكتور الشهيد القائد إبراهيم المقادمة للكرة الطائرة، للموسم 2022-2023، عقب فوزهما على غزة الرياضي وخدمات رفح على صالة سعد صايل بالمدينة.

فقد جاء تأهل الصداقة بفوزه على غزة الرياضي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، جاءت نتائجها على النحو التالي: 25-9، و25-13، و25-12.

حكم اللقاء: جهاد أبو حبل، حكم ثان محمد أبو سعدة، مسجل جميل الزعانين، مراقبي خطوط حسن غنيم ومحمد صافي، لجنة مسابقات مصطفى النواجحة، لجنة حكام جمال فياض.

وفي اللقاء الثاني حقق خدمات جباليا فوزا ثميناً على خدمات رفح بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط، جاءت نتائجها على النحو التالي: 25-15، و25-22، و25-7.

حكم اللقاء: جميل الزعانين حكم أول، رجب عبيد حكم ثان، مسجل سمير المقيد، مراقبي خطوط حارث أبو العمرين ومحمد صافي، لجنة مسابقات مصطفى النواجحة، لجنة حكام جمال فياض.

وفي نصف النهائي يلاقي الصداقة الفائز من مباراة جمعية نماء والهلال الفلسطيني، ويلاقي خدمات جباليا الفائز من لقاء شباب جباليا والوفاق.

المصدر: صحيفة القدس