خيبة أمل كبيرة لدى غريزمان بعد القرار الأخير لمدرب المنتخب الفرنسي

يبدو أن قرار مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمنح كيليان مبابي شارة القيادة، شكّل خيبة أمل كبيرة لدى أنطوان غريزمان، الذي كان “المنافس الطبيعي” الآخر على شارة قيادة المنتخب بعد اعتزال هيغو لوريس ورافائيل فاران، وفق ما كشفت شبكة RMC Sport وصحيفة “ليكيب”.

وأكدت RMC Sport أن غريزمان، البالغ من العمر 32 عاماً، وصاحب 117 مباراة دولية، و42 هدفا بقميص المنتخب الفرنسي، ظهر متأثرا بقرار مدربه ديشان.

أوضحت أن المدرب تحدث مع لاعب أتلتيكو مدريد حول منح شارة الكابتن، مساء الاثنين في أعقاب العشاء، وأحاطه علماً بأن اختياره وقع على نجم المنتخب كيليان مبابي (24 عاماً، و66 مباراة مع المنتخب سجل خلالها 36 هدفا).



وأظهر غريزمان شكلا من أشكال خيبة الأمل شبه العادية بسبب ارتباطه بمنتخب فرنسا، وفق RMC Sport دائماً، التي أشارت إلى أنه بغض النظر عن شارة الكابتن، فإن “غريزو” يتمتع بالدور الأساسي في تشكيلة ديشان، ويظل موضع تقدير كبير من زملائه في الفريق، وحافظ اللاعب والمدرب على علاقة قوية للغاية منذ أول لقاء بينهما في عام 2014. كان ديشان دائما بجانبه، خاصة في الأوقات المعقدة.

صحيفة “ليكيب” الرياضية تحدثت، من جهتها، عن خيبة أمل كبيرة لأنطوان غريزمان بعد اختيار ديشان لكيليان مبابي كقائد جديد للمنتخب، مؤكدة أن الموضوع أثّر على مهاجم أتلتيكو مدريد لدرجة التساؤل عن مستقبله الدولي بعد التجمع الجديد للمنتخب الفرنسي.

لم يفوّت غريزمان أي مباراة مع المنتخب الفرنسي منذ 13 يونيو 2017، أي أنه لعب 74 مباراة متتالية مع الفريق.

المصدر: القدس العربي