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“تسهيلات رمضانية” للاعبين المسلمين بالدوري الإنكليزي

22 آذار / مارس 2023 08:39

“تسهيلات رمضانية” للاعبين المسلمين بالدوري الإنكليزي
“تسهيلات رمضانية” للاعبين المسلمين بالدوري الإنكليزي

 سمح الدوري الإنكليزي لكرة القدم، للاعبين المسلمين بتناول الإفطار أثناء المباريات خلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية، الثلاثاء، أن هيئات تحكيم مباريات كرة القدم في بريطانيا أصدرت توجيهات لحكام المباريات للسماح بإيقاف المباريات بشكل طبيعي لتمكين اللاعبين المسلمين من تناول الإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضحت الشبكة أن التوجيهات تشمل السماح للاعبين بتناول السوائل أو المكملات الغذائية عند وقت الإفطار في المباريات الليلية في رمضان.

وذكرت أن التوجيهات تشمل اللاعبين ومسؤولي المباريات المسلمين، مشيرة أن على حكام المباريات تحديد اللاعبين المسلمين قبل انطلاق المباراة للاتفاق على وقت معين لاستراحة تناول الإفطار.
ولم يصدر تعليق فوري من اتحاد كرة القدم في بريطانيا بشأن هذه الأنباء.
(الأناضول)

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