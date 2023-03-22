عادات سيئة للنوم يجب التخلص منها.. منها استخدام الأجهزة الإلكترونية

يقترح الأطباء دائمًا على الناس أن يناموا ثماني ساعات على الأقل كل ليلة، ذلك لأن النوم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، عندما تنام، يعمل جسمك عن طريق إصلاح نفسه وتجديد شبابه، يقوم دماغك بتوحيد الذكريات ومعالجة المعلومات، فى هذا التقرير نتعرف على عادات النوم السيئة التي يجب التخلص منها، بحسب موقع "Health".

الحرمان المزمن من النوم تم ربطه بمشاكل صحية مثل:

• السمنة

• السكري

• أمراض القلب والأوعية الدموية

• الاكتئاب



عادات النوم السيئة التي يجب التخلص منها



إذا كنت تعاني من بعض عادات النوم السيئة، فعليك تجنبها. فيما يلي بعض منهم:



1. استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية يمكن أن يثبط إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، ويعطل إيقاع الساعة البيولوجية، هذا يمكن أن يقلل من جودة نومك ويجعل من الصعب عليك النوم.



2. تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم

شرب الكافيين قبل النوم منبه يمكن أن يتداخل مع النوم ، لذلك من الأفضل تناوله في الصباح قد يؤدي شرب القهوة أو الشاي أو الصودا في وقت متأخر من اليوم إلى صعوبة النوم والاستمرار في النوم.



3. عدم انتظام جدول النوم

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية ويجعل من الصعب عليك النوم والاستيقاظ، من المهم الحفاظ على جدول نوم ثابت.



4. تناول وجبات ثقيلة قبل النوم

تناول وجبة دسمة قبل النوم يمكن أن يسبب عدم الراحة ويجعل النوم أكثر صعوبة، يوصى بتناول العشاء قبل النوم بساعات قليلة على الأقل.



5. ممارسة الرياضة في وقت قريب جدا من وقت النوم

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تعزيز النوم، لكن ممارسة التمارين القوية في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد تجعل النوم أكثر صعوبة، لذا ، أنهي التمرين قبل النوم بساعات قليلة على الأقل.



نصائح لتحسين جودة النوم

يمكن للناس تحسين نومهم عن طريق القيام بما يلي:



1. ضع جدول نوم ثابتًا

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، يمكن أن يساعد في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية وتحسين نوعية النوم.



2. إنشاء روتين مريح لوقت النوم

يمكن أن يساعد أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة على تهدئة عقلك وإعداد جسمك للنوم.



4. خلق بيئة نوم مريحة

النوم في غرفة باردة ومظلمة وهادئة يمكن أن يعزز النوم بشكل أفضل. من الجيد أيضًا أن تستثمر في مرتبة ووسادة مريحة.



5. تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية واستهلاك الكافيين قبل النوم لتعزيز النوم بشكل أفضل.



6. تمرن بانتظام

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تحسين نوعية النوم ومدته. يوصى بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا ، ولكن ليس بالقرب من وقت النوم.



7. إدارة التوتر

يمكن أن يتداخل التوتر والقلق مع النوم، لذا مارس أساليب الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

يمكنك تجربة هذه الطرق للحصول على نوم عميق، ولكن إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في ذلك ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك لتجنب المضاعفات.

المصدر: اليوم السابع