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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

22 آذار / مارس 2023 09:00

معبر رفح البري - صورة أرشيفية
معبر رفح البري - صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

ودعت الهيئة، الواردة أسماؤهم بالكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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