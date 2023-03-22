كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

08:59احذروا نزع الشعر الأبيض لمنع تكاثره.. هذا ما سيحدث!

08:58بذكرى استشهاد أحمد ياسين .. حماس: ماضون على دربه حتى التحرير

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