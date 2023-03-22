الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول

غزة – وكالة الرأي:

نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة إلى مكان مجهول قبل يوم واحد من بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بحقهم.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم، إن ما قامت به إدارة السجون من نقل وعزل لقيادة لجنة الطوارئ هدفه تشتيت مواقف الحركة الأسيرة، وفصل القيادة عن باقي الأسرى في السجون في محاولة لإفشال خطوة الإضراب.

بدورها، أكدت الحركة الأسيرة أن مرحلة ما بعد إخراج أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة ليست كما قبلها.

وأضافت: "نبدأ بشكل فعلي اليوم في بركان الحرية أو الشهادة الذي لن نتراجع عنه إلا بتحقيق كامل أهدافنا ونكسر عنجهية هذا المحتل".