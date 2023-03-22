زينة "رمضان" تُضئ غزة رغم ظلمة الفقر والحصار

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

بالرغم من الحصار الذي يلتف حول عنق قطاع غزة منذ 17 عاماً على التوالي، إلا أن المواطنين يحاولون تجديد فرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك عبر استعدادات خجولة وطقوس بسيطة علّها تضفي القليل من البهجة والفرح عليهم وعلى عائلاتهم.

وتزينت العديد من واجهات المنازل والمحال التجارية والشوارع بالأضواء وحبال الزينة الرمضانية والفوانيس الكبيرة المعلقة، فيما تلونت الأسواق بالعديد من الأصناف الغذائية المخصصة للشهر الكريم.

ويعاني القطاع من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء الحصار البري والبحري والجوي المستمر، ما تسبب في تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، وتردي جميع نواحي الحياة، الأمر الذي أثقل كاهل الكثير من العائلات.

محاولة لانتزاع الفرح

وتقول المواطنة أم بشار حمدان خلال حديثها لـ "الرأي": "إنها عملت على تزيين منزلها بالقليل من الزينة والحبال المضيئة لإضفاء بعض من الفرحة على قلوب الصغار"، موضحةً أن الظروف الاقتصادية لها دور كبير في الشعور بالفرحة بقدوم شهر رمضان.

المواطنة الثلاثينية أم فراس أبو حمد هي الأخرى، يساورها شعور بعدم وجود بهجة جراء الأزمات التي يعيشها القطاع، والتي تلقي بظلالها على المواطنين، لكنها في الوقت ذاته تؤكد لـ "الرأي" أنها تحاول صنع بعض الفوانيس من الفوم الملون وإلصاقها على جدران المنزل، في محاولة لإضفاء نوع من الفرح والبهجة في قلوب صغارها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض إضفاء البهجة على بيوتهم، هناك فرحة منقوصة يعيشها مستفيدو الشؤون الذي ينتظرون على أحر من الجمر استلام مخصصاتهم المالية، وما زاد الطين بلة وأوجع قلوبهم هو قدوم شهر رمضان الذي يطرق الأبواب.

بانتظار الفرج

أيام قليلة ويحل شهر رمضان، لكنني لن أتمكن من شراء احتياجات المنزل من مواد غذائية رمضانية لأبنائي، رمضان حزين يطل علينا، لا بهجة ولا زينة ولا مؤنة للبيت"، تقول المواطنة الخمسينية أم محمد التي تعتاش على مخصصات الشؤون.

وتقول أم محمد لـ "الرأي": "ننتظر بشوق وترقب كبيرين سماع أي خبر يدخل الفرحة إلى قلبها حول استلام مخصصاتهم، خاصة وأن شهر رمضان يطرق الأبواب، في حين أن الكثير من الاحتياجات الأساسية يفتقدها البيت".

استعدادات حكومية

وزارة الاقتصاد بغزة، أكدت توفر السلع والمنتجات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك بالوزارة محمد العبادلة لـ "الرأي" إن الوزارة وضعت خطة مسبقة لضبط الأسواق، مشيراً إلى أن طواقم حماية المستهلك تبذل جهوداً كبيرة في مثل هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان، للتأكد من توفر كأقة السلع الغذائية التي تشهد اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين.

وأضاف العبادلة، أن طواقم حماية المستهلك تراقب عن كثب كافة الأسعار من خلال إجراء جولات يومية صباحية ومسائية على كافة الأسواق التجارية في محافظات غزة قبل شهر رمضان أو خلاله".

وذكر أن الطواقم نفذت زيارات ميدانية على كافة المصانع التي تستعد لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان، خاصة مصانع الألبان والأجبان والتمور والمعلبات، والتأكد من جودتها وفحصها في مختبرات الوزارة.

من جهتها، شرعت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بتطبيق خطة موسم شهر رمضان المبارك؛ من أجل تسهيل حياة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة للشهر الكريم.

وقالت الوزارة، عن الخطة ضمن جهودها في تعزيز حالة الاستقرار وبسط السكينة العامة مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد حركة نشطة للمواطنين والمركبات، والفعاليات المختلفة، خاصة في الأسواق والمحال التجارية، والأماكن السياحية والترفيهية.

وزارة الزراعة بدورها، أعلنت عن توفر كميات كافية من البيض المخصب الوارد إلى قطاع غزة، وذلك في سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، أن هناك خطة تم وضعها مسبقاً، للتعامل مع الزيادة المتوقعة على استهلاك الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان، من قبل المواطنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

وطمأن البسيوني خلال حديثه لــ "الرأي" بتوفر كافة أنواع الخضار وبأسعار جيدة، وأن هناك اكتفاءً ذاتياُ كاملاً في كثير من هذه المنتجات، مؤكداً أن المناخ والمنخفضات الجوية لها تأثير مباشر على جودة المنتج والكميات، وأسعارها في السوق المحلي.

وفي إطار استعدادها لاستقبال شهر رمضان، وزعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف بغزة 3100 طردًا غذائيًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الزكاة أسامة اسليم، أن إدارته تبذل جهوداً كبيرة في توفير المساعدات المختلفة للتخفيف من معاناة الأسر المعوزة، منوهاً أن عملية التوزيع جاءت وفقاً للمشاريع الاغاثية المتوفرة، خاصة للأسر الأكثر احتياجاً.