وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابـات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية زينة "رمضان" تُضئ غزة رغم ظلمة الفقر والحصار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ دورة تدريبية في إنعاش المواليد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يستقبل وفداً من الشرطة النسائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرع بحملة توعية مرورية للمواطنين عند رمزون السرايا وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية احذروا نزع الشعر الأبيض لمنع تكاثره.. هذا ما سيحدث! وكالة الرأي الفلسطينية بذكرى استشهاد أحمد ياسين .. حماس: ماضون على دربه حتى التحرير
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وكالة "الرأي" ترصد أجواء استقبال غزة لشهر رمضان

22 آذار / مارس 2023 10:41

سوق الزاوية
سوق الزاوية

غزةوكالة الرأي:

عشية بدء شهر رمضان المبارك، يتجهّز أهالي قطاع غزة لاستقبال الشهر الفضيل بتزيين واجهات منازلهم ومحالهم التجارية بالأضواء والزينة الملوّنة.

وتكتسي الأسواق الغزية بحُلّة خاصة قبيل بدء الشهر الفضيل، من خلال عرضها الحاجيات والبضائع المتعلقة بهذا الموسم السنوي، والتي تجعل لأيامه خصوصية عن باقي أيام العام، حيث تُعطي تلك الأجواء والمعروضات انطباعاً خاصاً ومختلفاً، إلى جانب الأجواء الدينية والروحية للشهر الفضيل.

وكالة "الرأي" رصدت أجواء اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية والتموينية وزينة رمضان من سوق الزاوية بمدينة غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟