وكالة "الرأي" ترصد أجواء استقبال غزة لشهر رمضان

غزة – وكالة الرأي:

عشية بدء شهر رمضان المبارك، يتجهّز أهالي قطاع غزة لاستقبال الشهر الفضيل بتزيين واجهات منازلهم ومحالهم التجارية بالأضواء والزينة الملوّنة.

وتكتسي الأسواق الغزية بحُلّة خاصة قبيل بدء الشهر الفضيل، من خلال عرضها الحاجيات والبضائع المتعلقة بهذا الموسم السنوي، والتي تجعل لأيامه خصوصية عن باقي أيام العام، حيث تُعطي تلك الأجواء والمعروضات انطباعاً خاصاً ومختلفاً، إلى جانب الأجواء الدينية والروحية للشهر الفضيل.

وكالة "الرأي" رصدت أجواء اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية والتموينية وزينة رمضان من سوق الزاوية بمدينة غزة.