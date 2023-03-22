"هنية": الأم الفلسطينية نموذج التضحية والصبر صانعة الأبطال

غزة- وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن الأم الفلسطينية رمز التضحيات لأنها صبرت على الٱلام وتحملت الكثير من الصعاب على مدار مراحل تاريخ النضال الفلسطيني من أجل الحرية.

وكان هنية يتحدث خلال الحفل، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، بمناسبة يوم الأم لتكريم أمهات أبطال المنتخبات الوطنية ممن حققوا الإنجازات في البطولات العربية والدولية، وأمهات كباتن الفرق الرياضية في الأندية والسيدات أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.

وحيا هنية الأم الفلسطينية وقال:" الأم الفلسطينية أم الشهيد والأسير والجريح، هي نموذج الصبر ورمز الحرية والعطاء، نوجه لكم أمهاتنا التحية، مهما تحدثنا ومهما قدمنا لن نستطيع الوفاء لتضحياتكن".

وأشار إلى أن الحفل اليوم يتزامن مع ذكرى معركة الكرامة التي انتصر فيها المقاتل الفلسطيني وأعاد الكرامة للأمة ودحر الاحتلال، في مناسبة تؤكد أن الأم كانت وما زالت تقاتل وتصنع الأبطال في كل الميادين، كما قدم التهنئة للأم الفلسطينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتخلل الحفل عرض مرئي لإنجازات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفقرة الدبكة الشعبية، وتوالت مراسم التكريم بمشاركة كوادر المجلس الأعلى محمد حلس مدير وحدة المنشٱت، وغسان محيسن مدير العلاقات العامة، ونسمة الشوا مدير الشئون الإدارية والمالية وبلال الشاعر مدير دائرة الأندية والاتحادات الرياضية، وعبد الرحمن طافش مدير مكتب مساعد الأمين العام.