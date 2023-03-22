مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال

عمان – وكالة الرأي:

صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن مجلس النواب صوت بالتوصية للحكومة على طرد السفير الإسرائيلي.