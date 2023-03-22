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مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال

22 آذار / مارس 2023 11:51

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

عمان – وكالة الرأي:

صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن مجلس النواب صوت بالتوصية للحكومة على طرد السفير الإسرائيلي.

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