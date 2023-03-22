مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 آذار / مارس 2023 11:51
عمان – وكالة الرأي:
صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن مجلس النواب صوت بالتوصية للحكومة على طرد السفير الإسرائيلي.
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