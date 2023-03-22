هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

غزة – وكالة الرأي:

وقعت جمعية خريجي كليات تدريب غزة لوكالة الغوث وشركة هانوفر للصناعات الغذائية اتفاقية عمل لدعم وتشغيل الخريجات في قطاع غزة لمدة 6 أشهر متتالية، وذلك بحضور كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر تامر الوادية، ومحمد المنسي ممثلاً عن جمعية خريجي كليات تدريب غزة.

ووقعت هانوفر اتفاقية دعم الخريجات في قطاع غزة ضمن مشروع هانوفر لدعم المسؤولية المجتمعية لأبناء قطاع غزة، حيث سيستمر مشروع التشغيل لمدة 6 أشهر وذلك بهدف دمج الخريجات في سوق العمل الفلسطيني، لتأهيلهن على العمل في السوق الفلسطيني، خاصة تخصصات الإدارة والمبيعات.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر للصناعات الغذائية، عن انطلاق مشروع دعم الخريجين بدعم وتمويل سخي من شركة هانوفر، وذلك بهدف صقل مهاراة الخريجين. ودعمهم في سوق العمل، ضمن مشروع هانوفر المتمثل بالمسؤولية الاجتماعية، مع أبناء قطاع غزة في ظل ما يمروا بها من أوضاع اقتصادية متردية وارتفاع مستوى البطالة وانعدام فرص العمل.

واكد الوادية، في تصريح صحفي، بأن هانوفر عملت وستعمل على دعم كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي كان سبباً في تعزيز الثقة مع المنتجات الفلسطينية اولاً ثم لتنمية السوق الفلسطيني وتشغيل قد كبير من الخريجين والخريجات في قطاع غزة

من جانبٍ آخر قال محمد المنسي مدير جمعية خريجي كليات تدريب غزة لوكالة الغوث، بأن هانوفر وقعت اتفاقية تفضي بتشغيل عدد كبير من الخريجين الذين هم بحاجة الى عمل، حيث سيتمثل عمل الخريجين في المولات وأماكن البيع على مستوى قطاع غزة، لتشجيع الاقبال على المنتجات الفلسطينية اولاً ثم انضمامهم ضمن فريق التسويق التابع لشركة هانوفر في الأماكن التجارية المعروفة في قطاع غزة.

وفي نهاية التوقيع، تقدم المنسي بالشكر الى شركة هانوفر للصناعات الغذائية على ما يقدموه في خدمة الخريجين وأبناء شعبنا الفلسطيني، داعياً الشركات الوطنية بأن تخطوا على خطى هانوفر في دعم الخريجين والخريجات.