بلدية خان يونس تفتتح"الحارة الملونة" بالمخيم الغربي

خانيونس- وكالة الرأي

افتتح رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة "الحارة الملونة" في منطقة "عباد الرحمن" بالمخيم غربي المدينة، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وشارك في الافتتاح مجموعة من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي والمهتمين والسكان القاطنين بالمنطقة، حيث تم دهان جدران الحارة وطلائها بألوان زاهية، إضافة إلى تركيب الزينة المضيئة والهلال والفوانيس الرمضانية وسط أجواء سعيدة ومبهجة تفاعل معها الأطفال وعموم السكان.

وبين د. البطة أن "الحارة الملونة" في المخيم من ضمن استعدادات البلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير أجواء مبهجة لإدخال السرور على أهالي المخيم، مضيفًا أن السكان قاموا مشكورين بجمع الاشتراكات البسيطة لإنجاح الفكرة، مبينًا أن البلدية قامت بتوفير الدهان والطلاء المناسب لإتمام هذه المبادرة الجميلة.

يذكر أن بلدية خان يونس قامت بتزين المداخل والمفترقات الرئيسة في المدينة بالفوانيس الرمضانية والهلال، وجاري تركيب أعمال الزينة في عدة مناطق ابتهاجًا بقدوم الشهر الكريم