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بقيمة 36 ألف شيكل و2500 دينار

الشرطة المجتمعية برفح تـنهي عدة خلافات مالية

22 آذار / مارس 2023 12:18

الشرطة المجتمعية برفح تـنهي عدة خلافات مالية
الشرطة المجتمعية برفح تـنهي عدة خلافات مالية

رفح- وكالة الرأي

 أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح 9 خلافات مالية بقيمة 36 ألف شيكل، 2500 دينار، بين عدد من المواطنين، عبر اقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضحت دائرة الشرطة المجتمعية برفح خلال الأسبوع الحالي، أنها استقبلت 9 شكاوى محالة من النيابة العامة، متعلقة بخلافات مالية وقعت بين عدد من المواطنين، على إثر معاملات تجارية وديون شرعية.

وبينت الشرطة المجتمعية أن ضباطها قاموا باستدعاء أطراف الخلافاتٍ، وتمكنوا من حلها جميعاً، بعد مناقشتها، وتقريب وجهات النظر، وصولا الى حلول مرضية لجميع الأطراف.

 يشار إلى أن الشرطة المجتمعية تعمل بشكل حثيث لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحل جميع خلافاتهم بالطرق الودية بعيدا عن إجراءات المحاكم.

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