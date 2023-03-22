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تعليم غرب غزة تفتتح معرض "بصمة مبدع" بمدرسة رامز فاخرة

22 آذار / مارس 2023 01:04

تعليم غرب غزة تفتتح معرض "بصمة مبدع" بمدرسة رامز فاخرة
تعليم غرب غزة تفتتح معرض

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة معرض "بصمة مبدع" في مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات.

جاء ذلك،  بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية الدكتور جواد خليل، ولفيف من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وأولياء أمور الطالبات.
ورحبت مديرة المدرسة الأستاذة رولا قاسم بالمشاركين في حفل افتتاح المعرض، وقالت: " إن معرض بصمة مبدع كان نتاج جهد كبير قامت به معلمات التكنولوجيا بالمدرسة ، وفريق طالبات رواد التكنولوجيا بمتابعة حثيثة من مديرية غرب غزة ".

بدوره أكد  حمدي الدلو على أهمية إقامة مثل تلك المعارض التي تأتي انسجاما مع عصر التكنولوجيا دائم التسارع والتغير.

وتقدم حمدي الدلو بالشكر والتقدير لمديرة المدرسة وللمعلمات المشرفات على المعرض ولفريق رواد التكنولوجيا.

وتجول وفد مديرية التربية في أقسام المعرض الذي ضم قسم البرامج التعليمة ، وقسم البرامج الوثائقية ، وقسم برامج الواقع المعزز ، وقسم برامج المحاكاة ، وأعرب الوفد عن إعجابه الكبير بإنجاز الطالبات داعيا إياهن لمواصلة رحلة التميز والإبداع.

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