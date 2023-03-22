الاحتلال يعتقل شابين قرب البحر الميت

أريحا – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين أثناء تواجدهما قرب البحر الميت، جنوب أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نادر أبو قطام من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وآخر من بيت لحم أثناء تواجدهما قرب البحر الميت.