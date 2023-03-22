الاحتلال يعتقل 4 فتيان بادعاء "ضرب يهود" بالداخل المحتل

الداخل المحتل-الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتيين من سكان حيفا وجسر الزرقاء، ومددت المحكمة اعتقال اثنين آخرين، نسبت إليهم الشرطة "الاعتداء على أطفال يهود"..

واعتقلت أربعة فتيان من حيفا وجسر الزرقاء للاشتباه في أنهم نشطوا في محطات لحافلات "مترونيت" بالمدينة، خلال الأسبوعين الماضيين، وكانوا "يسألون الأطفال عما إذا كانوا يهودا، وعندما أجابوا بالإيجاب، وهاجموهم" وفقا لزعم الشرطة.

وتم تمديد اعتقال اثنين منهم، ونفوا أن يكون الدافع قوميا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في "الاشتباه بأن عددا من الفتيان العرب جابوا شوارع المدينة بالهراوات لمهاجمة أطفال يهود لأسباب قومية".

وادعت الشرطة أنها علمت "عما لا يقل عن سبع حالات من هذا القبيل حدثت في الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى حادثة سرقة واحدة. وأن المشتبه بهم عملوا بشكل أساسي في المحطات الرئيسية، وأنهم اعتادوا التحقق قبل الهجوم ما إذا كانوا يهودا".

ومددت محكمة الصلح في حيفا، اعتقال اثنين من المشتبه بهم من سكان حيفا الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما. وتبين أنهم اعترفوا بارتكاب أعمال عنف، وليس سرقة أو بدوافع قومية.